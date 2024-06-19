李家超：對京港滬港高鐵動臥受歡迎感到鼓舞

行政長官李家超出席行會前見記者（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月19日電（記者 盧哲）近日京港和滬港開通高鐵動臥列車。香港特區行政長官李家超表示，對服務受歡迎感到鼓舞。至於會否爭取更多班次及站點等更優化的安排，他表示當局聽到意見一定會再反映。



李家超18日出席行政會議前會見傳媒時提到，前往北京和上海的動臥列車非常受歡迎，車票很快已售罄，亦看到不同旅客在新的動臥列車的經歷都是愉快的，亦有好評價。“中國國家鐵路集團有限公司（國鐵公司）很重視這次動臥列車的新安排，可以看到新安排的確令不同旅客可以更加善用時間，不需要浪費時間在交通行程方面，可以利用這些時間休息，第二天早上起來就可以進行他們的日常行程。特別在旅行團方面，利用這些時間睡眠，然後立刻進行行程，大家都很開心，大家都很歡迎。整體舒適度方面，我亦看到評價是很高的。”李家超強調，獲得正面的反應，非常鼓舞。



對於動臥列車還有沒有一些更加優化的安排，李家超表示，政府會一直留意，聽到意見一定會再反映。“繼續下去其受歡迎的程度和需求，在這方面跟國鐵公司交流意見。如果有實際需要，而且能安排得到，我相信大家都會希望朝著更滿足旅客需求的方向去做，但每個調動都涉及整個高鐵系統，亦涉及不同編排、列車的調動，在這方面如何做到亦要全盤考慮。”