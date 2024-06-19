李家超談港大風波：調研小組已開展工作

行政長官李家超出席行會前見記者（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月19日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超表示，就香港大學內部爭議成立的調研小組已開展工作，包括已跟校長及校委會主席會面。李家超說，小組會繼續約見不同人士瞭解實情，校對紀錄，瞭解事實真相。初步發現有不理想的情況。



李家超18日出席行會前表示，上星期宣布成立調研小組幫助港大處理事件，小組已經開始工作，亦會見了校委會主席和校長，亦正安排接見不同人士，希望盡快完成所有見面，瞭解實況。另外，亦要校對記錄來看事實、瞭解情況。



李家超說，初步看到，有些副校長崗位已懸空超過五年，亦有重要崗任被安排暫任超過五年，而且有副校長的崗位在懸空期間，四年換了五人，這些是不理想的。“沒有可能整體行政工作不受影響。而且我覺得如果大家都同意港大的利益是首位的話，我看不到有甚麼事情不可以解決，這是意願的問題。所以，我要求工作小組盡快訂清工作優次，按著優次去全面進行。”



李家超表示，政府撥款給任何教資會資助大學，有《問責協議》，就是要確保所有公帑用得其所。“我們希望通過撥款提升大學的管治、問責，以及公帑的運用配合整體發展。所以，在香港的利益、在大學的利益為大前提下，我們應該盡快尋求共識，處理我們認為最優先處理的事情。工作小組會積極，我亦希望相關人士全面配合，我們會見不同人士期間，我們會詢問清楚事實的真相。校委會主席和校長都已經表示歡迎工作小組的成立，亦會配合，所以我希望他們能真真正正配合工作，以香港大學的利益為首位。”



