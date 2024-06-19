李家超：貨機爆胎事件航空公司需提交報告

行政長官李家超出席行會前見記者（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月19日電（記者 盧哲）香港國際機場北跑道17日有貨機爆胎，導致北跑道約8個小時不能運作，450班航班受影響。香港特區行政長官李家超18日表示，若針對安全性及事件的應急安排，當日已做到應變預案要求，包括作出通報、安排公共交通及特別航班，及增加人手去處理。但整體處理事件而言，會要求就過程作出詳細報告以審視有甚麼地方可以更優化。



李家超出席行會前表示，17日因為一架貨機的輪胎爆裂並且油壓系統損壞，導致需要在北跑道處理而封閉了大約八小時。“我看到整個行動中，執行了預案中針對這類事件的應急安排，包括作出通報、安排公共交通、作出特別航班安排、增加人手處理。我覺得在針對安全性去處理這件事情上，是做到應變預案中的要求。但整體處理這事件，我們一定要求將過程詳細作出報告，以審視有甚麼地方可以更優化。”



李家超表示，航空公司需要交報告給機場管理局及民航處，而運輸及物流局在這件事上亦會很認真地審視整個處理及所提交的報告是否符合要求。



李家超強調，在整件事件中，安全是最重要的，“今次飛機是同時爆胎和油壓系統出問題，又要卸貨，所需要的時間是必定比平時長，但哪一個環節我們可以處理得更加迅速，我們都會再審視。我的宗旨是‘沒有最好，衹有更好’，所以相關機構都會認真再研究這宗事件。但我相信隨著‘三跑’系統在年底全面運作，處理類似事件可以更加有效和快速。”

