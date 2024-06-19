快評：聲望重挫近10百分點　賴清德內外交迫

中評社快評／賴清德上台執政明天將滿1個月，綠營的台灣民意基金會18日公布的最新民調顯示，賴清德只獲不到半數民眾的支持，聲望與上月相比，大幅下降9.8個百分點，至48.2%。民調說明，賴清德內外交迫，還有風暴。



台灣民意基金會董事長游盈隆表示，在台灣，一個百分點代表19.5萬人，10個百分點代表近200萬人，上任不到一個月，流失近200萬人支持，是一個嚴重的警訊。國民黨前“立委”鄭麗文預言，賴的聲望未來會流失得更為嚴重，但按照他的個性，民調降越多，他越會杠到底，以證明自己是對的，結果就是降更多，這就是台灣未來4年。



前“立委”郭正亮18日表示，“游盈隆的民調很重要，就是台灣的民眾要展現在民調裡面告訴他，你這樣是不對的，不可以這樣幹的”。資深媒體人黃揚明表示，賴清德遲遲無法掌握“國會”，除了流失大批支持者，民進黨“立委”們其實也有不滿。



游盈隆認為賴清德社會支持基礎流失，主要有4原因，包括：第一，內政問題難解，政局動盪、人心不安；第二，議程設定失靈，沒有提出讓民眾有感的重大改革行動，未展現領導能力，無法主導政治議程；第三，兼任民進黨主席，疏離許多原本有意挺他的在野黨支持者和中性選民；第四，新“內閣”剛上路，即遇上“國會”改革風暴，無突出表現。



我們認為，賴清德內外交迫，社會支持基礎流失，更深層的原因是賴清德始終堅持“台獨”與“反核”這兩大神主牌不放，破壞兩岸關係，惡化經濟前景。台灣處境只會愈來愈艱難，賴清德未來還將面對更多的的危機與風暴。