深海伏兵　水下長城——海潛部隊成立70年

海軍某潛艇支隊任務潛艇趕赴任務海域執行實戰化訓練（資料照片）。新華社發 中評社北京6月19日電／據新華社報導，大連旅順口，一座由北洋水師始建的軍港裡，一艘艘國產新型潛艇靜臥其中，伺機而動。



1954年6月19日，中央軍委批准成立海軍獨立潛水艇大隊，人民海軍從此有了第一支潛艇部隊。



那一年，距離中日甲午海戰恰好過去了整整一個甲子。



70年來，在中國共產黨的領導下，人民海軍潛艇部隊從白手起家到核常兼備，從近海防禦到遠海懾戰，鑄造了堅不可摧的水下鋼鐵“長城”。



艇行萬里不迷航



6月，在海軍潛艇學院2024年春季新兵入伍訓練結業典禮上，一場跨越70多年的時空對話圍繞“忠誠”展開。兩位為海軍潛艇事業奮鬥一生的老人——92歲的慕恩盛和91歲的劉作根登上了主席台。



1951年，近300名來自不同軍兵種、不同專業的優秀官兵，奔赴大連旅順口某基地，開始學習潛艇知識和技術，翻開了潛艇部隊從“0”到“1”的序篇。



慕恩盛、劉作根就在其中。3年學習期滿，慕恩盛成為了潛艇部隊第一代魚雷兵，劉作根當了電工班長。



“潛艇兵永遠聽黨的話，跟黨走！”慕恩盛與新兵們講述當年的故事。初創時期，潛艇事業從零起步，步履維艱。第一代潛艇兵的選拔極其嚴格。第一批入選潛艇學習隊的學員幾乎都是黨員和團員。

