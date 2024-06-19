兩岸民眾相聚福建東山共慶關帝文化

資料圖片 中評社北京6月19日電／據新華社報導，伴隨傳統劇種關公戲聯唱登台亮相，6月18日，第三十三屆海峽兩岸（福建東山）關帝文化旅遊節在福建漳州東山開幕，吸引海內外關帝信眾、企業家、藝術家等各界人士1500餘人參加。



關帝信仰文化源遠流長，是兩岸共同的民間信俗，彰顯兩岸同根同源、同文同種血脈相連。福建東山關帝廟是中國四大關帝廟之一，也是台灣眾多關帝廟的香緣祖廟。每年都有大批台灣信眾前來進香祭祖。



“關聖帝君以忠義仁勇著稱於世，千百年來，他的精神跨越了時空的界限，成為連接海峽兩岸同胞心靈的橋梁。”全國台企聯常務副會長楊榮輝說，關帝文化教導人們要忠誠於國家、忠誠於民族、忠誠於家庭，這種精神不僅是中華民族的寶貴財富，更應得到每一位中華兒女的繼承和發揚。



此次參加關帝文化旅遊節的台灣嘉賓近千人，為近年來參會台胞人數之最。在楊榮輝看來，台灣與東山地緣相近、語緣相通、血脈相親、文緣相承、神緣相合，這裡的濃濃鄉音、拳拳鄉情，讓他仿佛“回到另一個家”。



據悉，活動期間將舉辦海峽兩岸（福建東山）關帝文化旅遊節民俗踩街活動、“兩岸同繪·落筆生花”筆友會、“兩岸同球·一錘定音”捶球交流友誼賽、“兩岸同緣·天下關公”青年文化創意大賽等12項活動。