﻿外交公署辦講座　逾70校長參與

圖：外交部駐港公署昨日舉行主題講座，逾七十中小學校長參與，教育局局長蔡若蓮出席活動。 中評社北京6月19日電／據大公報報導，外交部駐港公署昨日舉行主題講座及宣介活動，70多位新任中小學校長參與，教育局局長蔡若蓮出席活動。外交部駐港公署特派員崔建春向校長們作“國際形勢和中國外交”講座，公署各部門負責人作“各國國安法比較”等講座和宣講，講解國安法、領事保護等有關內容。



瞭解國家外交和世界格局



崔建春提到，香港的教育走在世界前列，有5間大學的排名為世界前100位，與各位校長的努力分不開，值得驕傲。他表示，部分西方國家對香港的批評言論，是因為他們未能理解當前的新形勢，香港要勇敢地面對這些挑戰。希望香港發揮好“一國兩制”、國際化等獨特優勢，大家一起說好香港故事。



崔建春提到，國家在2049年建國100周年時，要實現第二個百年奮鬥目標，達到中等發展國家的水平。關鍵成功因素有5個，分別是制度體系、領導人、以人民為中心的政策、和平發展的道路，以及與其他地方的夥伴關係。他指出，中國的崛起沒有選擇當年老牌帝國通過戰爭通過暴力的道路，而是用和平的方式去崛起，用和平的方式的話來實現中華民族偉大復興。



崔建春還表示，香港的故事不能由別人書寫，應該由在座的每一位寫好，並與大家分享。今日香港的發展背靠祖國、聯通世界，“圈子”畫得越大，香港將來發展的空間就越大。他說，在座的每一個校長，都是在面向世界教育孩子，鼓勵大家到內地看一看，瞭解中華民族奮鬥的歷史，會覺得中國走到今日不容易。