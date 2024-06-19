﻿歐盟未就馮德萊恩連任達成一致

圖：歐盟委員會主席馮德萊恩（中）17日與克羅地亞總理普連科維奇（左）和比利時首相德克羅（右）交談。＼路透社 中評社北京6月19日電／據大公報消息，歐盟17日在布魯塞爾舉行非正式峰會，未能就支持馮德萊恩連任歐盟委員會主席達成共識。據悉，27個成員國領導人將在6月27日至28日舉行的歐盟峰會上，商定該職位最終候選人人選。



本屆歐洲議會選舉9日結束，極右翼政黨進一步崛起，法國總統馬克龍已解散國民議會，提前選舉。輿論認為，新一屆歐盟領導人必須著眼於地域和政治平衡。



多名歐盟外交官透露，馮德萊恩有望連任歐盟委員會主席，葡萄牙前總理科斯塔可能擔任歐洲理事會主席，現任歐洲議會議長梅措拉將留任，愛沙尼亞總理卡拉斯將擔任歐盟外交與安全政策高級代表。目前圍繞馮德萊恩和卡拉斯的任命存在爭論。



上周在意大利舉行的G7峰會上，法德意三國領導人均對馮德萊恩的連任表示了默許。馮德萊恩所屬的中間偏右人民黨黨團在新一屆歐洲議會獲得最多席位，要求排名第二的社民黨黨團做出更多讓步，導致談判陷入僵局。



歐盟各國領導人將在月底的峰會上進一步討論歐盟領導層人選。歐洲議會將於7月中旬投票，馮德萊恩需獲得720名歐洲議會議員中至少361人的支持，方可連任。