“熱穹頂”籠罩美國　加州山火僅2%受控

圖：加州消防員15日在戈爾曼地區滅火。＼美聯社 中評社北京6月19日電／據大公報消息，從本周開始，美國將迎來首波熱浪。剛剛過去的周末，一個巨大的“熱穹頂”在美國東部地區形成，接下來幾天將擴散至中西部和五大湖區，為這些地區帶來今年首個高溫天氣。“熱穹頂”是指持續高壓像罩子一樣把熱空氣蓋在熱浪發生區域，熱空氣停滯不動的現象。



據美國氣象部門預測，本周全美有2.65億人口將經歷32℃以上的氣溫，5800萬人接到高溫警告，2200萬人生活在37℃高溫之下。西南部地區的熱浪比往年出現更早，亞利桑那州鳳凰城等地的氣溫在剛剛過去的周末突破了43℃，去年該地區有645人死於熱浪。



美國西部地區的山火風險正在上升。加州有關當局表示，洛杉磯附近山區發生的山火面積已接近60平方公里，其中僅2%的火勢得到控制，至少逾千人撤離。這場山火始於當地時間15日下午，一度導致洛杉磯主要交通幹道5號州際公路短暫關閉，附近一公園的約1200名露營者當晚被要求撤離，景區也被迫關閉。加州消防局表示，火災已造成至少兩棟建築受損，目前暫無人員傷亡報告，在高溫、低濕度和強風的環境下，很難控制火勢。



根據天氣預測，受到“非洲羽流”（來自撒哈拉沙漠的熱氣團被向北輸送到歐洲）的影響，歐洲大部分地區氣溫將會升高，英國即將迎來今年夏天首個熱浪，各地氣溫飈升至29℃。



（CNN、《鏡報》）