中評社北京6月19日電／網評：全力維護香港高教“金字招牌”



來源：大公報 作者：李進



香港大學校政風波何時化解，一直是港人關注的焦點。教育局局長蔡若蓮日前表示，政府成立的“調研小組”已經展開工作，將積極推動化解問題。香港各界高度期望，風波能早日平息，港大能重回平靜，讓香港集中精力謀發展。事實上，當前正是香港發展國際教育樞紐的關鍵時期。國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍曾強調，高等教育是香港引以為傲的“金字招牌”，是香港核心競爭力。我們期望，包括港大在內的社會各界，都要全力維護好這塊“金字招牌”，不斷鞏固提升香港的優勢和競爭力。



港大校政風波引起全社會的關注，這場風波能否早日化解，關乎整個香港的利益。特區政府積極介入，及時採取了多項舉措，6月11日更成立了“調研小組”。蔡若蓮近日接受媒體訪問時表示，小組近日已與港大校委會主席王沛詩及校長張翔會面，雙方均向“調研小組”表示歡迎，承諾會積極配合小組的工作，並同意以港大的利益為首要考慮。小組亦已逐步約見其他相關人士，以瞭解問題及釐清事實。



以大局為重放下個人得失



相信在“調研小組”的全力推動下，校長及校委會主席等相關人士，會以大局為重，放下個人得失，讓港大回到運作的正軌。需要指出的是，港大校政風波影響所及，已不僅僅在於港大內部的運作，更影響到香港社會的情緒，乃至整個香港未來發展的信心。不早日“止損”，負面效應只會越來越大。



當前是香港發展的關鍵階段。中央支持香港建設發展“八大中心”，當中的國際創科中心更是重中之重，而港大作為創科的“重鎮”，承載了香港社會乃至國家的期待和厚望。早前公布的QS大學排名榜上，港大更是不斷獲得突破，一躍升至全球第17的史上高位。有這樣的成績，說明了香港大學百年歷史底蘊，說明了港大的雄厚教研實力，更說明了香港高等教育的整體水平，值得所有港人感到驕傲。

