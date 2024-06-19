中評社北京6月19日電／網評：羅奇“玩完論”的政治謬誤



來源：大公報 作者：陳凱文



摩根士丹利前亞洲區主席羅奇早前訪港，重提其年初發表所謂的“香港玩完論”，聲稱“一國兩制”在2019年後已變得“更有中國特色”。有關言論受到特區政府不點名反駁。羅奇離港後變本加厲抹黑香港，同時附和終審法院前非常任法官岑耀信的言論，指對方宣稱香港正逐漸變成“極權社會”，與其“玩完論”觀點不謀而合，即基本法第23條完成立法後，政治上的約束不斷增加，損害了香港特區的高度自治權云云。



明眼人都能看到，有關言論充滿著各種政治謬誤。事實是“一國兩制”是指國家主體在實行社會主義制度的前提下，容許部分地區維持原有的資本主義制度。為落實此一制度，全國人大制定了基本法，作為香港特區的憲制性文件，並特意於第5條訂明香港原有的資本主義制度獲保持。



此一規定自基本法頒布從未更改，香港社會現時一直保持著按資分配為主的生產關係，私有財產權仍被依法保護，意味著香港即使經歷2019年黑暴，依舊維持著資本主義制度，不論定義還是事實上，都沒有出現某些人口中的改變。另一方面，“一國兩制”本來便是我國獨創的制度，西方可從沒勇氣搞一個不同於國家根本制度的特區。既然如此，作為中國特色社會主義理論體系的產物，又如何能變得“更有中國特色”？



顛覆案判決並無不妥



有人或者會說，所謂的“更有中國特色”，是指香港特區頒布實施由全國人大常委會制定的香港國安法。然而，全國人大常委會可對列於基本法附件三的全國性法律作出增減，並由香港特區在當地公布或立法實施，此一規定在基本法頒布之始已經存在。更加不要說，世界上大部分國家，維護國家安全均被視作中央政府的事權，可見我國在依照本國憲法及國內法的規定下，制定香港國安法，決非什麼“中國特色”，而是符合國際慣例。

