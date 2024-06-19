“三大支柱”助馬來西亞華人文化傳承

這是5月2日在馬來西亞雪蘭莪州巴生港拍攝的二十四節令鼓表演。（圖源：新華社） 中評社北京6月19日電／據新華社報導，在東南亞國家中，馬來西亞是中華傳統文化傳承較好的國家。華人社團、華文教育和華文媒體則被認為是文化傳承中的“三大支柱”。一代代華人既堅持傳統，又不斷創新，推動中華文化與馬來西亞多元文化融合發展，促進中馬民心相通。



堅守傳統



19世紀中葉開始，大批來自廣東、福建、海南等地的中國人下南洋，在馬來半島等地形成聚居區。他們逐漸落地生根，成為馬來西亞公民。目前，華人約占馬來西亞全國總人口的四分之一，在首都吉隆坡、沙撈越州泗務、柔佛州新山、檳城州檳島、霹靂州怡保等地，華人占比較高。



早期的來馬華人多在錫礦場或種植園做勞工，之後則在木材、橡膠、棕櫚油等行業中賺得人生第一桶金。近些年，華人一直占據馬來西亞富豪榜的大多數，涉及房地產、礦業、金融、食品飲料、醫療等各領域。



同時，華人也在一代代傳承中堅守中華文化、維護族群利益。華人社團、華文教育和華文媒體是馬來西亞華人傳承文化、凝聚力量的“三大支柱”。



馬來西亞華人社團類型多樣，既有最初以移民血緣和地域劃分的宗親會、同鄉會，也有適應環境變化發展的商會、校友會等。華文教育則覆蓋小學、中學和大學，體系完整。《星洲日報》《南洋商報》《東方日報》等華文媒體是華人獲取新聞資訊的重要渠道，馬來西亞國家新聞社和馬來西亞廣播電視台也提供中文資訊。



傳承文化



到過馬來西亞的中國人，常會贊嘆當地華人能在中文、英語、馬來語三種語言中自如切換。中文和中華文化在馬來西亞傳承發揚如此之好，與覆蓋小學、中學和大學的華文教育體系密切相關，離不開華人社團、華文媒體的堅守和積極推廣。

