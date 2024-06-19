中宣部追授徐利民同志“時代楷模”稱號

中評社北京6月19日電／據新華社報導，在全黨全國各族人民深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，奮力建設社會主義文化強國、建設中華民族現代文明之際，中央宣傳部向全社會宣傳發布徐利民同志先進事跡，追授他“時代楷模”稱號。



徐利民，男，漢族，中共黨員，1970年6月生，浙江浦江人，生前系浦江縣委常委、宣傳部部長。徐利民同志扎根基層工作30餘年，始終堅守共產黨人理想信念，胸懷“國之大者”，獻身黨的事業，用一生奉獻踐行對黨忠誠的無悔誓言。他牢記總書記殷殷囑托，堅定不移踐行“八八戰略”，用為民造福彰顯人民至上的價值追求。他堅持守正創新，練就過硬本領，全身心投入上山文化研究宣傳，用實幹篤行擔當宣傳幹部新的文化使命。2022年9月，徐利民同志因積勞成疾，突發重病不幸去世，終年52歲。



徐利民同志的先進事跡經媒體報導後，在全社會引起熱烈反響。大家一致認為，他是忠實踐行習近平新時代中國特色社會主義思想的先進典型，是傾情文化傳承發展的先鋒模範，是扎根泥土、心系群眾的優秀基層幹部。他的先進事跡充分體現了共產黨員理想信念堅定、對黨絕對忠誠的政治品格，體現了基層黨員幹部堅持人民至上、一心為民造福的真摯情懷，體現了廣大宣傳幹部堅持守正創新、推動文化傳承發展的使命擔當。廣大幹部群眾特別是宣傳思想文化戰線黨員幹部和高校師生紛紛表示，要全面學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入學習實踐習近平文化思想，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，大力弘揚中華優秀傳統文化，積極傳播更多承載中華文化、中國精神的價值符號和文化產品，更好擔負起新的文化使命，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。



“時代楷模”發布儀式現場宣讀了《中共中央宣傳部關於追授徐利民同志“時代楷模”稱號的決定》，播放了反映他先進事跡的短片，中央宣傳部負責同志向徐利民同志家屬頒發了“時代楷模”獎章和證書。浙江省委負責同志以及首都大中小學師生代表參加發布儀式。