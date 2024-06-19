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深海逐夢，今天為這支部隊慶生！
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2024-06-19 13:28:25
中評社北京6月19日電／據新華社報導，在深海“龍宮”裡，常年“駐扎”著一群隱入深海的潛艇兵。70年來，在大洋深處，他們構築了堅不可摧的“水下鋼鐵長城”。今天是潛艇部隊成立70周年紀念日，誠邀大家分享與潛艇部隊的獨特回憶，讓我們共同感受那份海底的榮耀與堅守！
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