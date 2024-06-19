現代京劇《老阿姨》首演劇照。 中評社北京6月19日電／據新華社報導，6月18日，《新華每日電訊》發表題為《現代京劇《老阿姨》在京首演，再現龔全珍“如荷”人生》的報導。



“獻出蓮藕方倒下，留下這清雅潔白美好一生……”隨著演出大幕緩緩落下，龔全珍女兒甘公榮眼含熱淚，“感謝國家京劇院用這麼好的作品詮釋‘老阿姨’的故事，讓更多觀眾瞭解我們萍鄉，爸爸媽媽一定很欣慰。”



6月15日，現代京劇《老阿姨》正式亮相北京梅蘭芳大劇院。該劇以第四屆全國道德模範、“最美奮鬥者”龔全珍老阿姨為創作原型，講述她永葆共產黨員初心使命，用愛踐行教書育人、服務人民崇高事業的人生故事。該劇由國家京劇院聯合萍鄉市委、市政府，蓮花縣委、縣政府共同出品，陳湧泉編劇，楊小青導演，京劇名家王潤菁、田磊領銜主演。



從龔全珍與甘祖昌將軍相識相戀，到她追隨丈夫扎根江西革命老區，成為一名普通教師，教書育人、無私奉獻一生……全劇以《龔全珍日記》為引，分為7個篇章，巧妙截取“老阿姨”人生中數個珍貴片段，將她平凡而偉大的一生濃縮在2個多小時的篇幅內。



“現代京劇《老阿姨》講述的不僅是龔全珍的人生故事，更是奮進的中國故事，是一次集體的精神巡禮。”在15日舉辦的京劇《老阿姨》專家研討會上，國家京劇院院長王勇介紹，為了更好地挖掘“老阿姨”龔全珍的感人事跡和情感脈絡，該劇主創團隊曾多次赴江西、新疆等地創作采風和研討論證。主創團隊走訪了蓮花縣坊樓鎮、琴亭鎮等“老阿姨”工作和生活過的地方，並在南昌大學第一附屬醫院探望了當時還處於監護治療中的龔全珍，收集到大量第一手資料。



“《老阿姨》的創作可以說是一次心靈的洗滌與精神的淬煉。”導演楊小青表示，通過此次創作，向甘祖昌、龔全珍和所有將國家建設、人民幸福作為己任的榜樣致敬。“用舞台藝術去演繹和歌頌時代榜樣，是文藝工作者的職責與擔當。用有限的舞台空間去創造無限的精神世界，更是戲劇人的價值與使命。願‘老阿姨’在這一方舞台上精神永存。”楊小青說。

