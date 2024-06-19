香港競爭力　躍全球第五

2024全球競爭力報告。（大公報） 中評社香港6月19日電／大公報報導，香港集中精力“拚經濟、拚發展”，優勢顯著。瑞士洛桑國際管理髮展學院（IMD）昨日發表2024全球競爭力報告，香港全球排名第五，較去年上升兩位，重返世界五強，四個競爭力因素之中，“經濟表現”排名大幅改善，反映2023年的經濟﻿復甦。



特區政府發言人表示，新一份年報繼續肯定香港是全球最具競爭力的經濟體之一，香港在“一國兩制”下，背靠祖國、聯通世界，將會繼續發揮好“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色和功能，積極融入國家發展大局，讓經濟發展攀上更高的台階。



瑞士洛桑國際管理髮展學院自1989年起發布全球競爭力報告，是國際上知名度和關注度較高的競爭力指標排名體系，報告綜合考慮“經濟表現”、“政府效率”、“營商效率”和“基礎建設”四個項目，並下設20個分項，對64個國家或地區進行排名。



最新一份報告顯示，前10名依序是新加坡、瑞士、丹麥、愛爾蘭、香港、瑞典、阿聯酋、中國台灣、荷蘭、挪威，美國排名第12，中國排名第14、韓國排名第20、日本則在第38名。



香港競爭力由去年第七上升至今年第五位。在評選的四個競爭力因素中，香港在“營商效率”和“基礎建設”的排名明顯上升，躋身在全球前十名內；“政府效率”排名亦高踞在全球前三名之列。“經濟表現”的排名有強勁升幅，反映去年的經濟﻿復甦。



“國際貿易”“商業法規”排第一



分項因素方面，香港在“國際貿易”和“商業法規”排名全球第一，“稅務政策”第二位，“國際投資”、“基本基礎設施”第三位，而“金融”及“教育”亦位列前五名。不過，“物價”排名較後，位列第65名，並較去年跌一位。

