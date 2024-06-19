石油美元走向盡頭　動搖美霸權

全球去美元化加快，石油美元時代逐步走向盡頭，看來美國金融霸權地位難保了。（大公報） 中評社香港6月19日電／大公報報導，由於美國變成為石油淨出口國，無需從沙特阿拉伯大量進口，而沙特因應出售石油而獲取美元減少，對投資美債的意欲亦隨之大降，令持續半個世紀的石油美元時代逐步走向盡頭，有理由相信沙特逐步採用美元以外的貨幣如人民幣定價，向全球買家出售石油，這勢將動搖美國金融霸權地位。



由於俄烏、巴以等地緣政治局勢持續緊張，再者歐洲議會選舉中極右勢力抬頭，又加上美國聯儲局亦表態不急於減息，歐元區、加拿大、瑞士等央行紛紛搶先減息，按理有利美元匯價向上突破，顯著大升的，可是今年迄今為止，美匯指數依然持續窄幅上落的形態，累積升幅衹有4%而已，表現實在難言強勢。



石油定價已不再局限於美元



正當投資者對美元匯價似強還弱的走勢議論紛紛之際，市場突然傳出沙特與美國之間維持五十年之久的石油美元協議在今年6月9日到期之後便會結束，原因是沙特決定不續簽有關協議，可以彈性採用美元以外的貨幣進行石油交易定價、結算，包括人民幣、歐元、日圓等非美元貨幣。若然這消息屬實，將震撼全球市場，作為全球最大石油出口國沙特，不再局限於使用美元結算，全球勢加速減少依賴美元，對美元國際地位有負面衝擊，這可以解釋美匯強不起來因由。



石油人民幣體系有望逐步崛起



事實上，石油美元協議為美元主導全球貨幣體系的重要基石。據知沙特在1974年6月8日與美國簽訂為期五十年的石油美元協議，規定沙特只可用美元作石油交易定價，並透過出口石油獲取美元再投資美國國債。在這協議之下，美元得以成為石油等大宗商品定價貨幣，確立美國作為全球金融霸主，美元成為集合結算、投資、儲備等功能的貨幣一哥地位。



金磚國建獨立於美元支付系統



不過，現實環境出現了根本上的變化，不論沙特是否續簽協議，石油美元也會走向終結，主要是隨著頁岩油氣開採技術突破，美國已成為全球最大產油國，去年末季日均產量達1300多萬桶，變身為淨石油出口國，無需從沙特進口大量石油，而沙特收取美元大減之下，持有美債倉位亦不斷下降，去年底降至約千億美元，為六年來最少，未來還有進一步減持可能，至此石油美元協議可說是名存實亡。



其實，目前沙特最大石油買家為中國，順理成章更多使用人民幣結算，石油人民幣體系有望逐步崛起，加上東盟國家、金磚國家積極推動本幣交易，其中金磚國家正商討建立獨立於美元主導SWIFT的跨國貿易投資支付系統，可見美元武器化的威脅之下，全球減少美元依賴步伐比預期之中更快。



事實上，目前金磚國家生產總值、人口及進出口貿易額分別占全球逾35%（按購買力平價計算）、近50%及逾21%，有條件自建一個跨境支付體系。



總而言之，全球去美元化加快，石油美元時代逐步走向盡頭，看來美國金融霸權地位難保了，美元匯價形成中長期大跌浪。