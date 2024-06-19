各地幹部群眾積極行動做好防汛抗旱工作

中評社北京6月19日電／據人民日報報導，近期，南方多地持續出現強降雨，北方部分地區旱情發展迅速。各地各部門幹部群眾積極行動，全面加強災害防範應對，扎實做好防汛抗旱、搶險救災各項工作，採取多種措施切實保障人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。



迅速行動 防汛抗旱



氣象部門做好氣象相關服務。18日18時，中央氣象台繼續發布暴雨黃色預警、高溫黃色預警、中小河流洪水氣象風險預警、漬澇風險氣象預報。針對北方部分地區旱情，中國氣象局啟動重大氣象災害（氣象乾旱）三級應急響應，受旱地區氣象部門調用7架飛機，適時開展飛機增雨作業23架次、地面增雨作業700餘次，累計增加降水2.3億立方米。



水利部密切監視天氣形勢，逐河流、逐關鍵站點滾動開展洪水預報，及時會商研判。水利部珠江水利委員會啟動防汛三級應急響應，及時向社會發布江河洪水預警。針對北方部分地區旱情，水利部組織黃河、淮河、海河水利委員會會同旱區各省份水利部門，研究抗旱應急調度方案，旱區456處大中型灌區能引盡引、應灌盡灌。



17日，農業農村部對河北、山西、山東、河南4省啟動農業抗旱三級應急響應。發揮1654個區域農機社會化服務中心、970個區域農業應急救災中心作用，調劑調運應急抗旱水泵142.5萬台，抗旱澆灌1.67億畝次。派出4個工作組、7個科技小分隊，赴7省開展技術服務，指導地方落實抗旱播種措施，確保適墒適期播種。



18日，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部在已向北方旱災和南方洪澇災區調撥4萬件中央救災物資基礎上，緊急啟動應急物資政社協同保障機制，全力支持地方做好受災群眾基本生活保障工作。



18日，國家發展改革委安排中央預算內投資1.3億元，支持福建、廣東受災地區受損學校醫院、水利防洪等設施應急恢復，推動災區盡快恢復正常生產生活秩序。

