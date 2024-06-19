畢馬威料香港全年IPO集資600億

劉大昌（右）預計，今年香港上市新股數目約70至80宗。左為朱雅儀。（大公報） 中評社香港6月19日電／大公報報導，上半年香港IPO市場共有27只新股上市，集資額116億元，按年分別減少35%及15%。會計師行畢馬威預期，下半年IPO市場表現勝上半年，全年集資額600億元，有望晉升全球五甲。



畢馬威中國資本市場合夥人劉大昌表示，預計今年香港新股集資額600億元，較年初估算的1000億元下降四成；上市新股數目由原預測的90宗，降到70至80宗，當中3宗為第18C章上市的特專科技新股。



他解釋，整體市況不及預期、美國聯儲局推遲減息、監管環境收緊等，均令上半年新股市場受壓，想全年達到年初1000億元目標不太可能。但下半年有不少利好本港IPO市場的因素，包括中國證監會惠港措施、本港成為中東企業在海外上市最具吸引力的目的地等。他強調，中證監重質不重量策略，雖然短期內會壓抑市況，但長期來說，將增強投資者信心和促進A股市場穩定增長。



武漢有機首掛報捷 每手賺760元



畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀表示，受惠中證監推出五項措施及A股上市申請人有意轉赴香港集資，本港IPO申請數目上升，下半年該趨勢將會持續。



另外，甲苯衍生品供應商武漢有機（02881）昨首日掛牌，收報7.02元，較招股價5.5元高出27.6%，以每手500股計，每手賬面賺760元。武漢有機表示，公司堅守“綠色製造，繽紛生活”的企業使命，為實現“所選細分市場的領導者”的願景砥礪前行。