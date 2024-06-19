福建：閩劇振興好戲不斷

中評社北京6月19日電／據新華社報導，三坊七巷衣錦坊，古雅的水榭戲台上，《牡丹亭》選段如泣如訴、情意綿綿；上下杭歷史文化街區，古韵今風交匯的非遺展示館裡，《林則徐充軍》選段唱腔憂憤、慷慨激昂……剛剛過去的端午假期，閩劇“邂逅”福州古厝，勾畫出一道靚麗的文化風景線。



閩劇，又稱福州戲，距今已有400多年歷史，是現存唯一用福州方言演唱、念白的中國戲曲劇種，2006年被列入首批國家級非物質文化遺產名錄。



上世紀80年代，缺人、缺錢、缺優秀劇本的困境，讓閩劇陷入發展低谷。福建省第16屆、第17屆戲劇會演上，福州竟沒有一台閩劇入選。到上世紀90年代，福州市從軟硬件、體制機制等方面入手，振興閩劇。進入新時代，閩劇發展迎來新的春天，“老樹”又開“新芽”。



福州閩劇院新編古裝閩劇《過崖記》，講述了因一名囚犯英勇救人而引發的關於人性美與醜、正義與邪惡的拷問，以閩劇藝術的美學特質，通過跌宕起伏的戲劇情節設置，引發觀眾共鳴。今年3月，該劇亮相北京梅蘭芳大劇院，贏得滿堂彩。



“一方面突出閩劇特色，另一方面在劇本創作、舞台和音樂設計、演出等各個環節努力創新，區別於偏重敘述故事的傳統老戲，《過崖記》更注重呈現人物內心的糾結和掙扎。”福州閩劇院院長、福州閩劇藝術傳承發展中心主任楊東說。



《過崖記》大放異彩，是近年來閩劇好戲不斷的縮影。楊東表示：“閩劇發展要與時代同步伐，要以守正創新為己任，要用明德引領風尚。”



對閩劇固有的音樂形式、曲牌、唱腔韵味，要傳承保護好。比如，閩劇演出之前，大多會加演一小出《女加冠》折子戲，曲牌為《雙貴子》，取其喜慶吉祥之意，很受觀眾青睞。

