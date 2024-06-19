景順估美聯儲下季減息　年內降兩次

中評社香港6月19日電／大公報報導，市場對於美國聯儲局何時減息保持高度關注，法國巴黎銀行財富管理亞太區首席投資長Prashant Bhayani預期，美聯儲將在9月首次減息，年內只減息一次0.25厘，明年將減息四次共1厘，聯邦基金利率降至4.25厘。投資管理公司景順則預期，年底之前美國通脹有可能繼續“顛簸地下行”，美聯儲或自第三季起減息，年內共減兩次。



景順首席環球市場策略師Kristina Hooper表示，現階段而言，相比確切的減息次數，減息的時機更加重要，尤其是在市場情緒仍然十分波動的情況下。



美股市場方面，法巴指要繼續投資於美股。Prashant Bhayani認為，若特朗普再次當選及共和黨取得大多數議席，美國政府可能會上調入口關稅，並對美國企業減稅。



他續稱，從歷史數據來看，不論是共和黨或是民主黨勝出，美股通常都會上漲。但在大選期間，標普500可能會見3%至4%回調。不過，其後一年普遍都有11%的升幅。他建議，投資者應在美股與非美股，人工智能（AI）與其他板塊之間取得平衡。



美股估值高企 再升潛力有限



Kristina Hooper則認為，美股上行潛力有限。她表示，目前美股估值高企，說明市場已消化大量樂觀情緒，預期增長將保持堅韌，但不及預期的風險亦有所上升。