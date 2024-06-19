湖北公安打掉一個偽造金融票證團夥

中評社北京6月19日電／據新華社報導，記者18日從湖北省保康縣公安局獲悉，保康縣公安局日前打掉一個偽造金融票證團夥，抓獲犯罪嫌疑人5名，查獲偽造金融票證100餘張，涉案票面金額破億元。



2023年11月28日，保康縣公安局經偵大隊接到該縣一銀行報警稱，有人冒用該行名義出具假承兌匯票，警方隨即立案偵查。



受害人張先生表示，去年10月，黑龍江省鐵力市男子柏某以經營光伏開發項目需要資金為由，想用銀行承兌匯票找自己貼現。為了證明“交易”的“真實性”，柏某讓銀行工作人員張某東從銀行櫃面內將2張總面額超百萬元的匯票交給張先生。收到匯票後，投資人張先生通過電話向銀行咨詢。銀行方面表示，從未出具過任何承兌匯票，並立即報警。張先生及時終止了貼現行為。



6月12日，民警趕赴山西省太原市，在當地警方協助下，先後將涉嫌偽造金融票證罪的犯罪嫌疑人柏某、顧某、馮某珍、王某珍等5人抓獲，現場查扣偽造的承兌匯票52張、銀行業務公章37枚，查獲用於偽造銀行承兌匯票的作案工具若干。



經查，該團夥分工明確，柏某和馮某珍負責尋找詐騙對象，顧某負責偽造各大銀行承兌匯票，王某珍負責拉攏腐蝕銀行工作人員，張某東則利用銀行工作人員身份幫助柏某完成詐騙。截至6月，該團夥已在全國多地作案近50起。目前，柏某、顧某等5名犯罪嫌疑人已被保康警方刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。