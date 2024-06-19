鄉村振興丨藝術“喚醒”小山村

中評社北京6月19日電／據新華社報導，汽車一路駛向大山深處，沿著盤山路向上攀升，旋即視野豁然開朗。層巒叠嶂之間，一棟黃墻黛瓦、形制古朴的建築映入眼簾。



“早晨，窗前天色破曉的景色分外美麗，所以我們給這間民宿取名‘曉屋’。”重慶山眾曉建築設計有限公司總經理李珊告訴記者，隨著天氣漸熱，來喝咖啡、住宿的顧客越來越多，高峰期一天要接待20多位客人。



這裡是地處大巴山腹地的重慶市城口縣嵐天鄉，總體森林覆蓋率近93%，主要居住區海拔1000米至1300米。近年來，當地依托優厚生態資源，以美學理念賦能鄉村振興，繪就宜居宜業和美鄉村新圖景。



“近親山嵐、遠眺霧靄，沒想到還有這樣的世外桃源。”李珊說，2018年首次來城口，這裡的自然景觀就讓團隊驚艶不已，由來自西班牙的設計師牽頭完成了“曉屋”項目設計，最大限度保留了舊土墻、火塘等鄉村印記，許多木制家具的原材料也取自當地。



幾年過去，“曉屋”成為小有名氣的避暑民宿好去處，李珊還獲得了“榮譽鄉民證”，最近她正忙著籌劃新民宿項目“及烏”。“藝術和自然是分不開的，我很喜歡這裡的鄉野自然和淳朴民風，也希望通過這些新業態，將鄉村美的生命力延續下去。”李珊說。



在引進城市人才的同時，嵐天鄉積極挖掘當地文化符號，建設“姚家院子”等十大美學院落，通過旺火塘、喜慶堂、書塾館等再現鄉土文化場景，讓“老院子”凸顯“新文藝”。



執香爐、簽婚書、宣讀結婚誓言……前段時間，10對新人身著中式傳統喜服，在“姚家院子”的喜慶堂舉行了集體婚禮。走進喜慶堂，不僅有各式傳統婚禮裝飾，栩栩如生的石雕、根雕也引人駐足。

