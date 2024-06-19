日照：一尾魚“游”出一條鏈

中評社北京6月19日電／據新華社報導，6月的山東日照近海，水溫漸高。在日照嵐山區離岸10海里，山東深遠海養殖工船錨定“財金海上糧倉壹號”網箱，吸魚泵轟鳴開啟，一尾尾三文魚從網箱中被吸上來。它們將被運送到離岸百餘海里的黃海冷水團“深藍2號”繼續養殖，待到年底時再收捕。



“我們在河水與海水交匯的地方，首先對三文魚進行階梯馴化，穩定後再投放至近海網箱。夏天海水溫度升高，三文魚被轉運至黃海冷水團繼續養殖，這就實現了我國在溫暖海域養殖鮭鱒冷水魚類的突破。”山東萬澤豐海洋開發集團首席技術官顧褀煥說。



位於黃海之濱的日照海域面積6000平方公里，近海表層海水溫度保持在5攝氏度至27攝氏度。耕海牧漁的日照搶抓三文魚產業發展機遇，按照“一核引領、三環接力、多極支撐”的“1＋3＋N”總體空間布局，規劃了集三文魚苗種繁育、網箱養殖、精深加工、冷鏈物流、疫苗飼料、品牌建設等於一體的三文魚全產業鏈，努力讓遼闊海洋變成更加豐盈的“藍色糧倉”。



在位於嵐山區的山東港口高端海工裝備產業園內，“財金海上糧倉貳號”網箱正在建設中。這座約有11層樓高的三文魚養殖網箱，可實現放苗、投料、回收、加工等全過程自動化，並對周邊海域水溫、餌料等各種海洋水體資料進行全時段監控。通過運用新技術，“財金海上糧倉貳號”網箱不僅有效解決了傳統海上養殖裝備抗風浪性能低、人工喂養成本高、養殖作業效率低等問題，還能實現三文魚近海養殖的集約化和智能化。



“我們共規劃了6座這樣的巨型網箱，預計2025年全部下水使用。項目建成後，嵐山區將形成坐底式深海三文魚養殖網箱集群。”嵐山區海洋發展局副局長陳曉霞說。



“藍色糧倉”離不開優質漁業“芯片”的有力支撐。2023年，日照市與中國水產科學研究院黑龍江水產研究所合作，在國內僅有的“水科1號”“全雌1號”兩個三文魚種源基礎上進行擴繁，實現了國產三文魚種源可控。與此同時，日照市與中國海洋大學、黑龍江水產研究所等合作的8個良種培育與苗種繁育研發平台也在搭建中。

