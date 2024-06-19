“中華文明起源”系列首展將聚焦三星堆文明

中評社北京6月19日電／據新華社報導，記者從18日舉行的“2024北京博物館月”成果發布會上獲悉，作為首都博物館“中華文明起源”系列展的首個展覽，“探秘古蜀文明之三星堆”展覽將於6月27日起在北京大運河博物館（首都博物館東館）展出，該展覽將展出至10月10日。



據介紹，展覽分為三大篇章，將帶領觀眾逐步揭開古蜀文明的神秘面紗。“發現三星堆”篇章將帶領觀眾領略三星堆遺址的考古發現過程；“解讀三星堆”篇章將依托三星堆遺址豐富的考古成果，結合文獻資料深入剖析三星堆文化的獨特魅力和藝術成就，讓觀眾感受古蜀人的智慧和創造力；“定位三星堆”篇章將從時間和空間的雙重維度出發，將三星堆文化置於四川古文化序列和多元一體的中華文明中進行精準定位，展現其在中華文明發展史上的重要地位和獨特價值。



“此次展覽以四川省文物考古研究院、三星堆博物館和成都金沙遺址博物館收藏的出土文物為主，本次參展的展品總計265件（套），其中國家一級文物將達到46件（套）。”首都博物館副館長譚曉玲說，此次展覽將引導觀眾把考古發掘的基礎資料與我國古典文獻資料結合起來，科學解讀、客觀認識三星堆文化。展覽將同時突出觀眾的參與性，運用人工智能技術、現代移動設備等，設計觀眾與文物交互對話等展項。



據悉，此次展覽期間，50多款具有三星堆文化特色的文創產品也將亮相。這些文創產品以三星堆文物為靈感源泉、融合現代設計理念和工藝，將讓古老的藝術煥發出新的生機。