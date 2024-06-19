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遭胡塞武裝襲擊的貨輪在紅海沉沒
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2024-06-19 12:10:11
中評社北京6月19日電／據新華社報導，英國海上貿易行動辦公室18日發布報告，確認此前遭也門胡塞武裝襲擊的“導師”號貨輪已在紅海沉沒。
這艘懸掛利比裡亞國旗、由希臘公司運營的貨輪12日在距也門紅海主要港口城市荷台達港約67.7海里處遭到襲擊。一艘裝有炸藥的小船撞擊了“導師”號尾部，導致貨輪受損進水，失去動力。胡塞武裝當天聲稱襲擊了“導師”號。
由於“導師”號貨輪受損嚴重，船員於14日被迫棄船。18日，英國海軍在“導師”號最後報告的位置發現了殘骸和油漬，確認該船已在厄立特裡亞以東附近海域沉沒。
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