2024年中日韓合作國際論壇在首爾舉行

中評社北京6月19日電／據新華社報導，由中日韓合作秘書處主辦的2024年中日韓合作國際論壇18日在韓國首爾舉行。本屆論壇在第九次中日韓領導人會議不久後舉辦，主題為“合作機制化，交流擴大化：打造更具前景的未來”。300多名各界代表現場參加、數百名人士線上參與。



中日韓合作秘書處秘書長李熙燮說，三國在共同應對複雜局勢與全球性問題過程中不斷化挑戰為機遇，推動中日韓合作成為維護地區和平穩定、實現共同發展的重要平台。放眼未來，中日韓合作將繼續堅持開放包容、相互尊重、和諧共生理念，推進更多務實合作，提升三國及地區民眾獲得感。



本屆論壇設兩場分論壇。分論壇一主題為“繼往開來：展望共同未來”，三國人士結合近期第九次中日韓領導人會議成果，探討三國合作路徑。分論壇二主題為“數字化轉型：探討相互認知度提升之道”，三國數字經濟專家、自媒體博主、人工智能領軍人物及聯合國官員探討包括社交媒體在內的新媒體如何塑造和影響公眾認知，並就如何促進包容性數字化轉型提出方案。



中日韓合作國際論壇是中日韓合作秘書處年度旗艦活動，旨在為三國政府、學術、企業、媒體等各界對話提供平台，深入討論三國政治關係、經濟合作和社會文化交流議題。