﻿港鐵5G上網　天後站先行

中評社北京6月19日電／據大公報報導，港鐵公司及中國移動香港昨日宣布，正陸續提升24個港鐵站的5G流動網絡，天後站已完成工程，昨天率先投入服務，乘客可享受更快、更流暢及低時延的5G上網體驗。灣仔、九龍及金鐘站預計於今年內完成升級，其餘車站預計2027年前完成。



港鐵與本地四間流動網絡營辦商合作，進行這次5G無線網絡升級，並於去年批出新商業電訊系統合約，由中國移動香港投得工程合約，陸續於24個較繁忙的港鐵站，開展3.3及3.5吉赫室內基站的鋪設工程。工程完成後，相關車站的5G網絡整體表現和服務效率均會提升，可容納更多乘客同時使用無線網絡，相關流動網絡營運商的用戶均享更佳服務體驗。



港鐵公司常務總監─香港客運服務楊美珍表示，港鐵每天服務約500萬乘客人次，現時5G服務已覆蓋港鐵全線車站，這次進一步升級頻譜，讓乘客可在港鐵站和車廂內，使用更快捷、流暢和穩定的5G上網服務。



中國移動香港董事兼行政副總裁石曉萍表示，首個港鐵站3.3及3.5吉赫室內基站的鋪設工程及開通服務，為實現香港智慧出行邁出重要一步。



通訊事務管理局辦公室發言人表示，歡迎港鐵和四家流動網絡商落實這次車站流動網絡系統升級工程。通訊辦鼓勵流動網絡商善用5G頻譜，積極裝設更多基站。