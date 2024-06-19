議員倡研補貼　鼓勵企業轉型

中評社北京6月19日電／據大公報報導，《香港氫能發展策略》出爐，多個關注團體、政黨及議員表示歡迎。國際新能源產業聯盟建議政府在新質生產力發展策略中，將氫能作為重點發展方向，加大對氫能產業的投資和研發力度，推動氫能產業的創新與發展。



民建聯主席陳克勤認為，在關注氫能為香港帶來環保效益的同時，亦應推動香港構建氫能產業鏈，從而為香港經濟注入新的動力，期望政府在推動構建氫能產業鏈中扮演更積極角色。



民建聯立法會議員劉國勳建議，提供稅收優惠、補貼等，鼓勵企業進行技術創新和產業升級，激發市場活力，積極發展氫能產業及產業鏈，促進新質生產力形成。他同時建議，特區政府與內地城市合作構建氫能走廊，促進本港氫能產業的協同發展，降低氫氣運輸成本。



倡加強與內地合作研發



民建聯立法會議員葛珮帆認為，該輛洗街車加氫快，只需數分鐘時間完成充填，且不用負載大量電池，車身較輕，行走時完全零排放，非常環保，期望政府加快採用氫能公務車。



選委界立法會議員陳沛良關注，香港的土地及資源有限，在發展氫能時要找准自身定位，加強與內地在氫能產業發展方面的合作，尤其是與大灣區內地城市優勢互補、共同開發，攜手把握全球能源變革趨勢及機遇，讓香港配合國策，加速推動能源清潔低碳轉型，早日邁向碳中和目標。