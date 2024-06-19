香港氫裝上陣　迎接氫能時代

中評社北京6月19日電／據大公報報導，面對氣候變化的挑戰，全球正努力淘汰化石燃料，加速能源轉型，以減少碳排放。政府昨日發布《香港氫能發展策略》，提出四大策略，包括“完善法規”、“制定標準”、“配合市場”以及“審慎推進”，有序營造有利管理氫能發展的環境，並於2025年上半年，向立法會提出修改安全指引。



環境及生態局局長謝展寰預告，今年下半年，香港第一個公眾加氫站投入運作，食環署三部氫能洗街車展開試驗，港鐵將在屯門以非載客形式試驗氫能源有軌電車。他強調，香港抓住氫能發展機遇，迎接氫能時代，有助邁向碳中和，發展新質生產力和維持國際競爭力，又期望令香港成為國家發展氫能的示範基地，協助氫能產業在“一帶一路”地區發展。＼大公報記者 賴振雄（文） 何嘉駿（圖） 何嘉駿、楊勇寧（視頻）



推四大策略應對六方面挑戰



謝展寰表示，氫能已被視為具發展潛力的低碳能源，世界各國正全力推進氫能產業發展，政府在2022年，已成立由十多個政策局及專業部門組成的“氫能源跨部門工作小組”，為啟動本地氫能應用拆墻鬆綁，至今已原則上同意十四個試驗項目，包括跨境運氫、供氫設施、交通、工地及偏遠地區應用等，例如城巴一輛氫能巴士，已在今二月底投入運作。



最新發布的《香港氫能發展策略》，首要是完善法規，明年上半年將提交立法會修例，為氫能生產、儲存、供應等提供法律基礎，並計劃2027年或之前，擬備對接國際的氫能標準認證，讓香港可及時把握氫能及應用技術方面發展，等待時機成熟時，大力發展氫能經濟，加速低碳轉型。



政府制定《氫能策略》，針對“確保安全”、“合適技術”、“基礎設施”、“成本效益”、“人才培訓”，以及“社會接受”等六大方面的技術挑戰，配合香港的獨特情況，提出按照“完善法規”、“制訂標準”、“配合市場”以及“審慎推進”四大策略，穩慎有序地營造有利本地氫能發展的環境。

