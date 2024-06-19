貨機折返爆胎　186航班受阻

中評社北京6月19日電／據大公報報導，香港國際機場昨晨約7時半，一架貨機緊急折返降落，降落時在機場北跑道爆胎，停留在跑道上，影響其他航班升降，多班航機一度在上空盤旋。由上午7時至下午3時，機場一共處理315班客運航班，當中186班航班延誤。至下午3時45分北跑道重開，機場恢復雙跑道運作。機場管理局表示十分關注事件，會按程序要求有關航空公司向機管局及民航處提交報告。



原定飛美國 液壓系統有故障



機管局表示，昨晨約6時局方收到控制塔通知，指於凌晨約4時10分從機場南跑道起飛的亞特拉斯航空，一架貨運航班5Y4304要求緊急折返香港。至上午7時12分，貨機在機場北跑道降落時爆胎，機上五名機組人員並無受傷。機場相關單位隨即派員處理，包括卸下貨物及更換輪胎，惟因貨機的液壓系統故障，緊急處理的時間比預期長，直至下午3時45分北跑道重開。



機管局續指出，該貨機從機場南跑道起飛後收到報告，指在南跑道上偵測到疑似輪胎碎片，局方即時派員進行緊急清理，並安排其他航班改由北跑道升降，清理工作至上午約6時20分完成。資料顯示，涉事貨機原定由香港飛往美國阿拉斯加安克拉治，當貨機飛至台灣上空時疑因液壓系統故障，需緊急折返香港赤鱲角機場。