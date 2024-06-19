大成小學停辦未達共識　教育局過問

中評社北京6月19日電／據大公報報導，孔教學院上周六（15日）發布通告表示，決定轄下大成小學會於2025至2026學年停收小一，並將於2026至2027學年結束營辦。昨日傍晚，校長袁潘淑嫻和部分法團校董會成員召開記者會，促請孔教學院收回停辦的決定，並促請教育局盡快介入事件。會後，辦學團體孔教學院發表回應，表示停辦是為確保學生有持續而穩定的學習環境所作出負責任的決定，且懇請校長讓辦學團體可直接向家長及教職員講解決定、並提供協助。對此，教育局昨晚亦回應指，鑒於學校管理失效，局方將據《教育條例》委任校董加入學校的法團校董會，以確保該校以適當方式促進學生的教育。



校長聯同校董促撤回停辦決定



昨日傍晚的記者會上，校長袁潘淑嫻和部分法團校董會成員促請孔教學院收回停辦的決定，並要求辦學團體就事件作廣泛咨詢，指停辦小學事關重大，不應只由幾位高層成員決定。她形容，孔教學院今次毫不尊重各持份者及教育局局長久以來倡導的學校管治架構，只從財政考慮，單方面作出停辦決定，促請教育局盡快介入事件。



五名辦學團體校董之一的劉嘉華在記者會上表示，對孔教學院決定停辦學校感到“好詫異、無法接受”，並指法團校董會為學校最高機構，是突然收到校監通知開會商討學校發展，惟不知會議內容。他指，去年大成小學是五間“被殺”學校之一，但最艱難日子已過去，此時辦學團體急切開會想“殺校”，令很多家長、學生擔心。



記者會後，辦學團體孔教學院回應稱，有成員指未有聽聞決定的說法與事實不符。回應指出，孔教學院曾於本月初兩次約見法團校董會成員，過半數成員出席6月15日與校監的會面；且校監湯偉倫4月時已清楚向潘校長指示停收小一新生及插班生。



孔教學院且指出，自從大成小學去年被“派0班”後，有數間教育團體主動接觸孔教學院並提出合作建議，惟孔教學院目前仍未落實任何決定。回應亦指，辦學團體有權決定學校停辦，重申決定經深思熟慮，是為確保學生有持續而穩定的學習環境所作出負責任的決定；且孔教學院需安排支援方案，確保學生有完善的轉校安排，減低衝擊。

