富權：賴清德和卓榮泰都沒有“蜜月期”

中評社香港6月19日電／澳門新華澳報19日發表富權文章：賴清德和卓榮泰都沒有“蜜月期”。以下為文章內容。



明日是賴清德和卓榮泰分別宣誓就職的一周月。為此，由曾是民進黨資深黨員的游盈隆主持的“台灣民意基金會”，昨日公佈了系列的民意調查數據，其中有關對賴清德和卓榮泰的聲望和施政滿意度的數據，令人大吃一驚。因為兩人都忤逆政治民意學的規律及台灣地區的慣例，竟然是沒有“蜜月期”，而且民意滿意度和支持度都大幅流失。



據“台灣民意基金會”公佈的數據，在“新『總統』聲望民調”項目，與上個月相比，贊同賴清德處理“國家大事”方式的人，大幅減少九點八個百分點，如以十個百分點代表近二百萬人計算，賴清德上任不到一個月，流失近二百萬人支持，是一個嚴重的警訊。



至於對卓榮泰團隊施政表現的民調項目，雖然沒有像賴清德那樣“慘不忍睹”，獲得四成三的大致滿意，但仍有二成五不滿意，並有超過三成的人在觀望。游盈隆表示，這顯示“內閣”起步平穩，不算太好，也不是太壞。然而，倘是與二零一六年民進黨再次上台執政後，歷任“行政院長”就任頭一個月的施政滿意度相比，就相距太遠了。



因此可以說，賴清德和卓榮泰在就職的頭一個月內，並沒有享受到西方“普世價值”的“蜜月期”。這是一個嚴重的警訊。游盈隆分析賴清德流失社會支持基礎的主要原因有四個，分別是內政問題難解、議程設定失靈、“總統”兼民進黨主席，及新“內閣”剛上路。其實，這不過是只看到表面，未能剖析實質而已。



實際上，賴清德未能享受到“蜜月期”，這是受到多種主客觀原因的制約。在主觀原因方面，首先就受制於他所面對的“雙少數”——本人是“少數總統”，執政民進黨在“立法院”的議席也是未能過半，並少於在野黨，因而處於“朝小野大”的宭境。



但同屬民進黨的陳水扁在剛上台時，所面臨的這種因素比賴清德更為嚴重，其中陳水扁的得票率比賴清德還要低，而且民進黨在“立法院”的議席比例也是比現在更低，陳水扁卻仍然享有較為愜意的“蜜月期”。因此，賴清德的宭境，就要從其主觀因素中尋找原因了。

