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上海地鐵發生持刀傷人案件　嫌疑人已被抓獲
http://www.CRNTT.com   2024-06-19 11:11:37


　　中評社香港6月19日電／記者19日從上海市公安局城市軌道和公交總隊獲悉，6月19日8時28分，上海軌交9號線合川路站內發生一起持刀傷人案件。民警接報後迅速到場，將3名受傷人員送醫治療。
　　
　　新華社報導，目前，犯罪嫌疑人沈某（男，54歲）已被警方抓獲，案件正在進一步偵辦中。

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