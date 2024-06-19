內地客往返香港　兩成選高鐵

中評社香港6月19日電／香港商報報導，高鐵的使用量愈來愈高，在各出入境口岸里的使用佔比，同樣與日俱增，尤其是旅客方面。



疫後高鐵去年1月重開，當月佔所有出入境人次僅6%，之後兩月亦僅攀到7%至8%之間；但自4月起，已突破10%，此後一直於附近高位徘徊。



值得留意的是，高鐵成為內地客往返香港的最主要交通，今年6月份數據顯示，多達20%內地客乘坐高鐵出入境香港，比率高於機場的約10%，以及羅湖和落馬洲支線的18%。如何好好把握高鐵機遇，包括在高鐵多作旅遊宣傳，乃是今後一大著力點。



至於其他旅客，乘坐高鐵出入香港的比率也愈來愈高，當然機場仍是最主要的橋頭堡，佔比高達60%，但高鐵今年以來亦攀到5%至6%左右，較去年同期增約0.5至1個百分點。對比香港居民使用高鐵出入境的比率同樣介乎5%至8%，足證高鐵對其他旅客的重要程度。



總的來說，旅客選用高鐵出入境香港佔所有口岸的比率，升至一成半左右，暑假高峰時更逼近兩成。



港人出入境易受季節性因素影響，另外，不論旅遊抑或經商，高鐵也難取代其他方便短途跨境的陸路口岸選擇。不過，從高鐵使用人次看，今年以來港人均佔接近一半，亦見港人是高鐵的主要服務對象。（圖源：政府新聞處）