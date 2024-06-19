廣西升級發佈洪水橙色預警

中評社香港6月19日電／記者從廣西壯族自治區水文中心獲悉，受強降雨及上游來水影響，桂江上游大溶江已出現超警3米的洪水，桂江桂林城區河段、湘江興安縣城河段水位已復漲至警戒水位以上。19日7時，廣西仍有39條河流48個站超警0.01米至3.73米。6月19日7時30分，自治區水文中心升級發佈洪水橙色預警，並于19日8時，將廣西水文測報Ⅲ級應急響應提升為Ⅱ級。



新華社報導，自治區水文中心預測，未來24小時，桂江將全線復漲，上漲2米至3米，桂江桂林城區河段、陽朔縣城河段至平樂縣城河段將出現超警2米至3米的洪水，桂林城區河段洪水量級相當於1998年洪水；湘江繼續上漲2米至3米，全州縣城河段將出現超警0.5米左右的洪水；賀江繼續上漲1米至2米，賀江賀州市八步區河段將出現超警0.5米左右的洪水；鬱江繼續上漲0.5米左右，鬱江南寧城區河段將出現超設防水位0.8米左右的洪水，鬱江貴港城區河段將出現警戒水位左右的洪水。



未來1至2天，桂江昭平縣城河段至蒼梧縣京南鎮河段將出現超警1米至3米的洪水；黔江桂平市城區河段、潯江桂平市江口鎮、平南縣城河段、潯江藤縣縣城河段及西江梧州城區河段將出現超警4米至5米的洪水，梧州城區河段洪水量級相當於2017年洪水。