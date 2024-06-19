美電動車企碰壁　Fisker申請破產

中評社北京6月19日電／據大公報報導，美國電動汽車初創公司Fisker於17日申請破產，主要原因是資金鏈斷裂。最近兩年，多家野心勃勃的美國電動汽車初創公司接連碰壁，因市場需求減少、融資困難、供應鏈不穩定等問題宣告破產。美媒指出，在美國市場，電動汽車價格與傳統燃油汽車相比並無優勢，且配套的充電樁等設施數量不足，打擊消費者熱情。在此情況下，美國政府還實施針對中國電動汽車的歧視性貿易政策，擾亂美國車企供應鏈，導致成本攀升。



當地時間18日，美國電動汽車初創公司Fisker在特拉華州申請破產保護，尋求出售資產及重組債務。據評估，該公司的資產價值約為5億至10億美元，負債1億至5億美元，最大債主包括Adobe、谷歌和德國軟件公司SAP等。該公司希望通過外包生產降低成本並快速進入電動汽車市場，但今年3月與汽車製造商日產的潛在投資和聯合製造協議談判失敗，最終因耗盡現金儲備宣告破產。



美電動車售價高缺配套設施



Fisker曾被稱為是特斯拉的挑戰者，它由曾擔任特斯拉設計顧問的亨裡克.菲斯克創辦，總部位於加州，2020年通過與一家特殊目的收購公司（SPAC）合併上市，去年夏季開始交付首款電動汽車Ocean SUV。但這款電動汽車的硬件和軟件均有缺陷，因煞車、切換停車模式和開關車門等功能存在問題受到監管部門調查。Ocean SUV去年共生產約1萬輛，但交付量不足一半。Fisker不得不停止效仿特斯拉的直銷模式，今年1月改為與美歐經銷商合作，但依然未能實現清庫存的目的。



菲斯克創辦的第一家電動汽車公司名為Fisker Automotive，2013年因金融危機影響和電池出現問題而破產。如今，他的第二家電動汽車公司重蹈覆轍。近年美國多家電動汽車公司試圖顛覆傳統汽車行業，但紛紛碰壁。去年8月7日，總部位於加州的電動巴士製造商Proterra申請破產保護，原因是公司面臨“市場和宏觀經濟的逆風”。去年6月，總部位於俄亥俄州的電動輕型貨車製造商Lordstown亦申請破產保護。



《華爾街日報》指出，Fisker推出首款電動汽車之際，美國的電動汽車市場已開始降溫，且有跡象表明消費者的需求低於預期。據《紐約時報》報導，今年第一季度，美國市場銷售了26.9萬輛電動汽車，相較去年同期僅增長2.6%；傳統轎車和輕型貨車的銷量卻增加了5%以上，達到380萬輛。

