日本國會通過修改後的《政治資金規正法》

中評社香港6月19日電／共同社報導，日本參院全體會議19日表決通過了修改後的《政治資金規正法》，正式成為法律。自民黨鑑於發生派系政治集資宴會收回扣事件而提交了修正案。修改後的法律把宴會券購買者姓名的公開標準額從目前的“超過20萬日元”（約合人民幣9200元）下調至“超過5萬日元”。作為“所謂連坐制”，規定國會議員有義務提交政治資金收支報告的“確認書”。企業或團體捐款、被指不透明的政策活動費將保留。立憲民主黨為抨擊政權的態度，已就20日提交岸田內閣不信任決議案展開了最後協調。



關於規正法修正案，自民黨和公明黨贊成，立民黨等在野各黨反對。在眾院階段贊成的日本維新會也轉為反對態度。首相岸田文雄在實現修改規正法這一國會後半階段最大焦點的同時，接連修改的做法也給黨內外埋下禍根。



關於沒有報告用途義務的政策活動費，要求報告按項目分的金額和“年月”。附則中寫到政策活動費收據在10年後公開、設置負責監查的第三方機構，具體細節將作為今後的討論事項。



維新會在眾院以與自民黨就修改規正法修正案達成一致為由表示贊成，但因向國會議員發放每月100萬日元的“調查研究宣傳逗留費”（原“文件通信交通逗留費”）改革的共識淪為廢紙，轉為反對態度。