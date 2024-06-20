中韓外交安全對話　外交部：著眼雙邊需要

外交部發言人林劍主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月20日電（記者 李子寧）外交部發言人林劍19日在例行記者會上應詢表示，18日，外交部副部長孫衛東和中央軍委國際軍事合作辦公室副主任張保群在首爾同韓國外交部第一次官金烘均、國防部國際政策官李承範共同主持召開首次中韓副部級外交安全2＋2對話。雙方介紹了各自外交安全政策，就中韓關係和共同關心的國際地區問題坦誠、深入交換了意見。同日，孫衛東副部長一行還會見了韓國外長趙兌烈。中韓舉行首次副部級外交安全對話，是著眼雙邊關係發展需要早已商定的安排，同其他國家間的交往沒有特別關聯。



有記者提問道，昨日，韓中外交安全對話在首爾舉行。據韓國外交部新聞稿，在本次會議上，中方表示在半島問題上的政策不變，願繼續為解決半島問題發揮建設性作用。另外，中方還會見了韓國外長趙兌烈，表示希望朝俄交流能為地區和平與穩定作出貢獻。請問中方是否表明了朝俄交流能為地區和平與穩定作出貢獻的立場？中方認為此次對話的成果是什麼？



林劍表示，2024年6月18日，外交部副部長孫衛東和中央軍委國際軍事合作辦公室副主任張保群在首爾同韓國外交部第一次官金烘均、國防部國際政策官李承範共同主持召開首次中韓副部級外交安全2＋2對話。雙方介紹了各自外交安全政策，就中韓關係和共同關心的國際地區問題坦誠、深入交換了意見。同日，孫衛東副部長一行還會見了韓國外長趙兌烈。



雙方重申重視和發展中韓睦鄰友好與互利合作，同意積極開展各層級各領域對話交流，通過外交部門高級別戰略對話、外交安全2＋2對話、1.5軌對話等機制性對話加強溝通，提升政治互信，促進務實合作，推動中韓戰略合作夥伴關係健康穩定發展。雙方同意加強地方、青年等交流，持續改善兩國國民友好感情。中方就台灣等涉及中國核心利益和重大關切的問題表明嚴正立場，要求韓方妥善處理。韓方重申尊重一個中國原則的立場沒有變化。