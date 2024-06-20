外交部介紹中歐環境與氣候高層對話有關情況

外交部發言人林劍主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月20日電（記者 李子寧）外交部發言人林劍19日在例行記者會上應詢表示，6月18日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在比利時布魯塞爾會見歐盟委員會執行副主席謝夫喬維奇，共同舉行第五次中歐環境與氣候高層對話。丁薛祥副總理表示，近年來，習近平主席同歐盟領導人多次會晤，就加強中歐綠色轉型合作達成許多共識。我們要共同落實好中歐領導人重要共識，推動綠色轉型合作取得更加豐碩成果，鞏固中歐關係穩定向好勢頭，深化中歐綠色夥伴關係。謝夫喬維奇表示，歐方讚賞中方推動綠色低碳發展的有力舉措和明顯成效，願同中方深化應對氣候變化、保護生態環境等領域合作，歐方重視電動汽車產業發展，願同中方通過對話妥處分歧。



有記者提問道，昨天，第五次中歐環境與氣候高層對話在布魯塞爾舉行，丁薛祥副總理率團出席。我們注意到，這是歐委會上周發布關於對華電動汽車反補貼調查初裁披露後，中歐之間舉行的首個高層對話。發言人能否進一步介紹對話情況？此次對話是否有助於解決中歐之間圍繞電動汽車的經貿摩擦？



林劍表示，6月18日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在比利時布魯塞爾會見歐盟委員會執行副主席謝夫喬維奇，共同舉行第五次中歐環境與氣候高層對話。



丁薛祥副總理表示，近年來，習近平主席同歐盟領導人多次會晤，就加強中歐綠色轉型合作達成許多共識。我們要共同落實好中歐領導人重要共識，推動綠色轉型合作取得更加豐碩成果，鞏固中歐關係穩定向好勢頭。中歐雙方在綠色轉型中有廣泛共同利益和巨大合作空間。要有效發揮高層對話機製作用，求同存異，相向而行，保持環境與氣候合作積極勢頭，深化中歐綠色夥伴關係。



丁薛祥副總理強調，電動汽車是能源綠色低碳轉型的標誌性產品。歐盟對中國電動汽車加征關稅，是典型的保護主義，不利於歐盟綠色轉型，有損全球應對氣候變化合作大局。希望歐方增強環境氣候和經貿領域對華合作政策的一致性，避免因為經貿摩擦遲滯綠色轉型的進程，避免設置綠色壁壘干擾正常經貿合作。雙方要通過對話協商，妥善處理經貿摩擦。中方維護自身正當合法利益的決心堅定不移。



謝夫喬維奇表示，歐方讚賞中方推動綠色低碳發展的有力舉措和明顯成效，願同中方深化應對氣候變化、保護生態環境等領域合作，推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會取得成功。歐方重視電動汽車產業發展，願同中方通過對話妥處分歧。



