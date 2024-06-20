外交部：願努力加快推進中歐班列高質量發展

外交部發言人林劍主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月20日電（記者 李子寧）外交部發言人林劍19日在例行記者會上應詢表示，今年以來，中歐班列不斷創造亮眼成績。一列列呼嘯而過的班列滿載著貨物與希望，連接起中國與歐洲，不僅讓世界看到共建“一帶一路”的速度與活力，也感受到中國經濟的強勁與開放。我們願同沿線國家繼續攜手努力，加快推進中歐班列高質量發展，更好保障全球產供鏈穩定，為世界經濟助力，為沿線人民造福。



有記者提問道，我們注意到，今年5月，中歐班列單月運量創下歷史新高。發言人對此有何評論？



林劍表示，今年以來，中歐班列不斷創造亮眼成績。上個月，中歐班列開行1724列，發送貨物18.6萬標箱，同比分別增長14%和13%，創單月運量歷史新高。也是在5月份，中歐班列累計開行的數量突破9萬列，貨值超3800億美元。上周，從重慶和義烏始發的全程時刻表中歐班列分別開行，將從中國到德國的運輸時間縮短到13天左右。



一列列呼嘯而過的班列滿載著貨物與希望，連接起中國與歐洲，不僅讓世界看到共建“一帶一路”的速度與活力，也感受到中國經濟的強勁與開放。聯合國經濟和社會事務部、國際貨幣基金組織、世界銀行、亞洲開發銀行等國際機構在近期報告中密集上調對中國經濟增速的預期。5月份，中國貨物進出口總額同比增長8.6%，比上月加快0.6個百分點。前5個月，進出口累計規模創歷史同期新高。



我們願同沿線國家繼續攜手努力，加快推進中歐班列高質量發展，更好保障全球產供鏈穩定，為世界經濟助力，為沿線人民造福。





