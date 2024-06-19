廣西桂林升級發佈洪水紅色預警

中評社香港6月19日電／廣西桂林水文中心於19日8時30分升級發佈洪水紅色預警。



記者從桂林水文中心獲悉，受持續強降雨及上游來水影響，截至19日8時，漓江上游大溶江興安縣溶江鎮河段（警戒水位187.2米）出現超警3.61米的洪水，是建站以來最高洪水位。漓江桂林城區河段（警戒水位146.0米）、湘江興安縣城河段（警戒水位210.5米）水位已復漲至警戒水位以上0.42米至0.77米，洛清江支流西河永福縣城河段水位復漲至警戒以上1米，目前水位仍在快速上漲。



新華社報導，桂林水文中心預計未來3至25小時，漓江桂林市城區河段（警戒水位146.0米）至平樂縣城河段（警戒水位99.5米）將出現超警2米至3米的洪水；漓江上游大溶江河段將出現超警戒水位（187.2米）4米左右的建站以來最大洪水；湘江興安縣城至全州縣城河段（警戒水位150.5米）將出現超警0.5米至1米的洪水；洛清江幹流、桂林市臨桂區兩江鎮河段（155.6米）至永福縣城河段（139.0米）及支流西河永福縣城河段（139.0米）將出現超警戒水位0.5米至2米的洪水；古宜河干支流將出現超警洪水。桂林市城區、興安、靈川、臨桂、永福、全州的中小河流將出現超警洪水，部分中小河流將出現20年一遇以上洪水。



桂林水文中心於19日8時30分升級發佈洪水紅色預警，提請沿河低窪地帶有關單位及社會公眾加強防範，及時避險。