港股急彈逾500點　恒指收報18430點

中評社香港6月19日電／港股結束3日跌勢，恒指重上18000點，並升穿10天線、20天線等多條移動平均線，成交額約1128億元。



香港電台報導，恒指收報18430點，升514點，升幅2.87%。科技指數收報3832點，升3.7%。ATMXJ升2%至逾6%。



藍籌股大部分上升，聯想集團升約9%，表現最好。中資金融股造好，建行、工行及中行升逾3%，平保、中人壽及招行升近4%或以上。汽車股、資源及內房股都亦向好。