報告顯示：中國毒品問題總體可控

中評社香港6月19日電／中國國家禁毒辦19日在京發佈《2023年中國毒情形勢報告》。報告指出，2023年，中國禁毒部門大力整治突出毒品問題，全力防控毒品問題反彈風險，毒品問題總體可控。全國共破獲毒品犯罪案件4.2萬起，抓獲犯罪嫌疑人6.5萬名，繳獲各類毒品25.9噸，同比分別上升12.6%、21%、18%。



新華社報導，報告顯示，中國毒品濫用規模持續萎縮，毒品濫用治理成效持續顯現，截至2023年底，中國現有吸毒人員89.6萬名，同比下降20.3%；戒斷三年未發現復吸人員407.8萬名，同比上升7.6%。全年共查處吸毒人員19.5萬人次，同比下降1.1%。



新聞發佈會還通報，禁毒部門深化涉麻精藥品等成癮性物質專項治理，2023年10月以來，全國共破獲涉依託咪酯違法犯罪案件8667起，查獲依託咪酯濫用人員6.8萬名。嚴密制毒物品管控措施，2023年，全國繳獲制毒物品938.5噸，同比上升42.2%；雲南查繳非列管化學品3556噸，同比上升27%。今年以來，中國部署強化制毒物品源頭屬地管控，調整向特定國家（地區）出口易制毒化學品品種目錄，新增24個管製品種，實行最嚴格的管控措施遏制制毒活動。



“當前，我國禁毒工作穩中有進、毒品問題總體可控。同時，我們也清醒地認識到，國際毒潮持續氾濫的態勢仍未改變。”國家禁毒辦常務副主任、公安部禁毒局局長魏曉軍表示，禁毒部門將持續開展“清源斷流”，整治突出毒品問題，防控重大涉毒風險，深入推進禁毒人民戰爭，健全完善毒品治理體系，務實開展禁毒國際合作，努力推動禁毒工作高質量發展。