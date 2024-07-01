中評智庫：林艷論時代之變與五個維度兩岸觀

中評社助理總編輯兼中評智庫基金會研究員林艷出席論壇並發言（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港7月1日電（記者 秦姝）第十五屆中評青年論壇6月19日上午在香港總部舉行，中評社助理總編輯兼中評智庫基金會研究員林艷出席論壇並發言，重點從歷史的兩岸、文化的兩岸、世界的兩岸、經濟的兩岸、青年的兩岸五個維度闡述了自己的兩岸觀。



林艷首先回顧梳理了自身的經歷，她表示，從一名在台灣交換學習的陸生，到一名從事兩岸新聞報導的時政記者；從參與見證習馬會等兩岸重大歷史性時刻，到撰寫分析兩岸局勢的文章時評；從親身經歷兩岸關係和平發展的黃金時代，到見證當前兩岸敵意螺旋上升、兵凶戰危的危局。這十五年間，兩岸關係在變，她的角色在變，觀察兩岸的角度也在變。這些或感性或理性的點滴經歷，逐漸塑造了她今日的兩岸觀，為她看待百轉千回的兩岸關係，沉澱下一個相對穩定的邏輯基點。具體而言，這一兩岸觀，至少包括以下五個層面：



第一，歷史的兩岸。在林艷看來，歷史的兩岸需要把握三個關鍵點：一是台灣史應該放在中華民族史中去考證。無論是荷據日據、國民黨退台還是其後兩岸關係的演變，真正影響台灣歷史走向的主線是中華民族對外關係和內部分和問題。台灣民主發展史等只是其中的支流，“台獨”史觀更是無稽之談。二是兩岸關係走向應該結合民族興衰去把握。三國時期建立對台管治見證中華文明的勃興，兩次外部勢力犯台體現中華民族的苦難，當前兩岸分治源於民族獨立解放中的陣痛。這一切昭示我們，台灣問題因民族弱亂而生，也必將因民族復興而解決。三是解決台灣問題需要歷史最優解思維。台灣問題是國共兩黨內戰遺留的歷史問題，區區75年在中華民族5000多年的歷史長河中不過是滄海一粟，因此對兩岸最終統一既要有歷史信心，也要有歷史耐心和戰略定力，一定要站在對民族負責的高度努力尋求最佳路徑。

