日本國會通過性犯罪史確認法 防兒童受害

中評社香港6月19日電／共同社報導，日本參院全體會議19日全會一致表決通過了“日本版DBS”創設法，正式成為法律。該法規定，雇主方面必須確認從事接觸兒童工作的人有無性犯罪記錄。為防止兒童受害，規定學校、保育所等有義務確認。對於有性犯罪記錄的人，規定了刑期結束後最長20年內不錄用等就業限制。即使沒有性犯罪記錄，雇主方面根據兒童或其父母的反映內容，若判斷“存在性侵的可能”，也須採取轉崗等確保安全的措施。



由於受害案例層出不窮，法律中加入了就業限制這一強力措施。但因其存在被濫用的可能，與選擇職業的自由之間的平衡將經受考驗。政府計劃今後通過指導方針出示限制方法及“可能性侵”的判斷標準等，具體內容成為焦點。



該法簡稱《兒童性暴力防止法》。DBS參考了英國的制度。預計經過一段準備期後，在2026年度前後施行。



新法向有行政監督機制的學校和幼兒園等規定，有義務確認性犯罪記錄並採取確保安全的措施。補習班和學童保育設施“課後兒童俱樂部”等則為自願的“認定制”。獲得國家認定的單位將承擔相同義務，可在廣告中標明。



法律針對的犯罪僅限於被判處有罪的“前科”。除觸犯《刑法》外，色狼、偷拍等違反地方政府條例的情況也包含在內。查詢期為拘禁刑（有期徒刑和監禁刑2025年合併而成的刑罰）刑期結束後20年，罰金刑10年。違反《反跟蹤騷擾法》及偷內衣等不在對象之列。