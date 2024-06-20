甯漢豪：檢視中環港鐵通風樓工程方案

香港特區立法會19日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月20日電（記者 盧哲）港鐵“機場鐵路掉頭隧道延展段”工程將在中環海濱活動空間建設機鐵線通風樓。特區政府發展局長甯漢豪19日在立法會回應議員提問時表示，非常關注港鐵的“機場鐵路掉頭隧道延展段”工程對中環海濱活動空間可能帶來的影響。因應隧道通風及消防需要，工程需在地面設置通風暨緊急通道大樓，當局與港鐵正積極跟進，檢視工程方案，希望盡量減低工程對活動空間的影響。



甯漢豪表示，檢視的方向包括縮減通風樓暨緊急通道的佔地面積、高度及位置，政府已要求港鐵縮減通風樓的佔地面積及高度，由高18米減至13米。甯漢豪指，當局要求減少隧道工程進行期間所需的地面工地面積至6000平方米，並且工程延至2025年之後才動工，讓活動舉辦機構可考慮使用屆時已啟用的啟德體育園。



甯漢豪說，有關工程能讓東湧線及機場快線列車於香港站東面後方轉換路軌和掉頭，以增加列車班次、提高載客量及運行效率，掉頭隧道連接香港站現有東湧線及機場快線的軌道，因此必須在香港站以東，沿著龍和道建造。相關工程是為了提升港鐵東湧線及機鐵線的運載能力，通風樓必須沿中環龍和道興建，形容工程與活動空間的發展，是“手掌手背都是肉”，政府會繼續與港鐵商討改善工程設計，並已要求通風樓的設計，要融入活動空間的氛圍。

