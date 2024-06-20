謝展寰：三年內投入七百輛電動巴士目標不變

香港特區立法會19日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月20日電（記者 盧哲）香港特區政府環境及生態局局長謝展寰19日在立法會表示，專營巴士營辦商對逐步轉換電動巴士持積極正面的態度，特區政府和4間專營巴士營辦商正探索推動電動巴士的不同方案，在2027年底前投入約700輛電動巴士的目標維持不變。政府計劃今年內敲定具體方案，並適時公布。



謝展寰回覆立法會議員質詢時表示，要為全港超過1萬輛公共巴士完成綠色轉型，財政上的可負擔性和預算十分重要，亦涉及不少配套設施及技術人員培訓，因此必須讓業界有充分時間準備，政府亦要研究在財政上作支援的可行性。



截至5月底，“新能源運輸基金”已批出多個試驗項目，涉及超過300輛電動商用車，整體大部分電動商用車的試驗結果都運作暢順。政府正積極鼓勵汽車供應商引入更多適合在香港使用的商用車型號，同時積極構建快速充電網絡。謝展寰說，政府已資助專營巴士營辦商，購置36輛單層電動巴士及安裝相關充電設施，試驗結果顯示電池電動單層巴士的載客量及駕駛表現，與傳統單層巴士相若，驗證電池電動巴士在香港大規模採用的技術可行性。



氫能發展方面，謝展寰提到，政府成立的跨部門工作小組會跟進氫燃料電池雙層巴士及氫能洗街車試驗項目。氫能運輸未來發展的規模和速度，需要取決於經濟效益會否高於其他綠色低碳技術，現時需要先待試驗結果及市場發展，才決定商用車輛是否適合大規模轉用氫燃料電池車。





