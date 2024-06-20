檢獲港幣偽鈔增多 議員倡引入更先進防偽技術

香港特區立法會19日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月20日電（記者 盧哲）香港特區政府署理財經事務及庫務局局長陳浩濂19日在立法會回應議員提問時表示，警方在二○二三年檢獲的港幣偽鈔共有10191張；二○二四年一至五月共有7803張，數字有所上升主要是由於在數宗詐騙案中檢獲大量面額1000元及500元偽鈔。此兩年間，共約七成的偽鈔是警方執法行動中檢獲，其餘則是由銀行及零售業在其日常業務中檢獲後轉交警方處理。大部分檢獲的港幣偽鈔質量低劣且沒有防偽特徵，部分印有“練功券”字樣（即內地銀行員工練習點算鈔票的工具），與真鈔有明顯分別。



陳浩濂表示，特區政府一向高度重視打擊涉及偽鈔罪行的工作，並會透過持續監察香港及其他地區的偽鈔趨勢，以及與各地中央銀行及執法機構保持密切聯繫，確保能夠適時作出相應措施，以應對和防範偽鈔問題。金管局、警方和發鈔銀行三方就打擊偽鈔犯罪活動保持緊密溝通。發鈔銀行收到高仿真度偽鈔會即時通報警方及金管局，警方亦會定期向金管局提供最新偽鈔情報，並聯同金管局分析偽鈔質素，評估港鈔的防偽特徵被成功仿製的風險。此外，針對製造和分發偽鈔的不法之徒，警方恆常透過與內地及海外執法機構進行情報交流，亦不時協助金管局為驗鈔機供應商進行測試，以確保驗鈔機能準確辨別偽鈔。針對近日所檢獲的500元及1000元偽鈔有上升趨勢，警方於今年2月及4月在社交專頁分別發放“辨鈔四式”及相關宣傳短片，教育市民如何辨別假鈔，並提醒市民如果懷疑收到偽鈔，應該立即交給警方或銀行處理。



經民聯議員梁美芬表示，政府會否考慮引入更先進及安全的防偽技術及特徵，例如採用生物辨識技術、智能芯片及納米材料，以提高鈔票的防偽性能和可信度。陳浩濂說據金管局瞭解，目前仍未有應用於鈔票的相關防偽特徵技術，金管局會繼續留意有關科技發展，適時引進新科技，提高港元鈔票的防偽水平。