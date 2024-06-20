丘應樺：新餐飲品牌食店在港開業顯示信心

香港特區立法會19日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月20日電（記者 盧哲）香港特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺19日在立法會表示，隨著疫情緩和，餐飲服務業、零售業等機構數目由2021年底有所回升，至近年維持穩定。近年陸續有新餐飲品牌食店在港開業，反映對本地餐飲業前景的信心。



選委界立法會議員林筱魯提出書面質詢，指出本地市道蕭條，店舖的結業潮備受關注。丘應樺回覆表示，根據統計處“僱傭及職位空缺按季統計調查”的結果，截至二○二三年年底，全港餐飲服務業、零售業和美容及美體護理業（包括理髮服務）的機構單位數目分別約有17900間、65600間和12300間。過去幾年受疫情影響，以上行業的機構單位數目曾錄得下跌，但隨著疫情緩和，數目已由二○二一年年底有所回升至近年維持穩定。此外，近年陸續有新餐飲品牌食店在港開業，反映他們對本地餐飲業前景的信心。



至於私人商鋪的租賃情況，根據坊間房地產服務機構發布的最新數據，街鋪的空置率由二○二○年第三季的18.3%（疫情期間的最高水平）改善至二○二四年第一季的6.6%。其中，一些核心區域（例如銅鑼灣和尖沙咀）的空置率甚至更低於6.6%的水平。



丘應樺說，在過去一年，香港經濟一直穩步復甦。實質本地生產總值在今年首季按年錄得2.7%增長，已是連續五季錄得增長。近期部分數據顯示經濟表現大致維持正面，包括訪港旅客數字上升和出口表現繼續改善，二○二四年全年的經濟增長預測維持2.5%至3.5%。



丘應樺表示，隨著就業收入增加，近期資產市場回穩，以及訪港旅遊業進一步恢復，預計二○二四年全年旅客會比二○二三年上升35%至4 600萬人次，加上政府繼續致力推動盛事經濟和提振消費氣氛，中央政府又進一步優化“個人遊”計劃，把“個人遊”城市由49個增加至59個，涵蓋了全國所有省會城市，將為本港的零售業提供更大的復甦動能。政府會繼續密切留意情況，因時制宜，協助中小企業渡過難關。